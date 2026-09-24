Казанлък и Дидимотика задълбочават партньорството с нови културни инициативи

Кметът Галина Стоянова посрещна делегация от побратимения гръцки град, обсъдени бяха бъдещи съвместни прояви и обмен на добри практики

Кметът на Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът Сребра Касева посрещнаха делегация от побратимения гръцки град Дидимотика.

Основен акцент в срещата бяха възможностите за задълбочаване на партньорството между двата града и реализирането на бъдещи съвместни инициативи.

По време на разговорите бяха обсъдени възможности за участие на културни състави и групи от Казанлък в празници и събития в Дидимотика и населените места в общината. Сред темите беше и обменът на добри практики между местните общности.

В рамките на визитата представителите на гръцката делегация се запознават с част от културно-историческото и туристическото богатство на Казанлък. В програмата им са включени библиотеката, ЛХМ „Чудомир“, Исторически музей „Искра“, Музеят на розата и Тракийската гробница.

Гостите посетиха и село Долно Изворово, където останаха силно впечатлени от градината за зеленчуци.

Представителите на Дидимотика споделиха и възхищението си от чистотата и зеленината на Казанлък.

Визитата поставя акцент върху развитието на връзките между двата побратимени града чрез култура, туризъм и обмен на добри практики.