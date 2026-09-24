Казахстан обяви общонационален траур на 25 септември заради загинали военнослужещи
Военнослужещите са загинали при изпълнение на служебните си задължения в Мангистауска област
В Казахстан е обявен общонационален траур на 25 септември 2026 г. във връзка със смъртта на военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения.
Решението е взето с разпореждане на държавния глава на Република Казахстан.
Според разпространената информация военнослужещите са загинали при изпълнение на служебните си задължения в Мангистауска област.
„С разпореждане на държавния глава, във връзка със смъртта на военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения в Мангистауска област, на 25 септември 2026 г. в Република Казахстан е обявен общонационален траур“, се посочва в съобщението.