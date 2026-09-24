Казахстан обяви общонационален траур на 25 септември заради загинали военнослужещи

Военнослужещите са загинали при изпълнение на служебните си задължения в Мангистауска област

В Казахстан е обявен общонационален траур на 25 септември 2026 г. във връзка със смъртта на военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения.

Решението е взето с разпореждане на държавния глава на Република Казахстан.

Според разпространената информация военнослужещите са загинали при изпълнение на служебните си задължения в Мангистауска област.

„С разпореждане на държавния глава, във връзка със смъртта на военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения в Мангистауска област, на 25 септември 2026 г. в Република Казахстан е обявен общонационален траур“, се посочва в съобщението.