Натоварена програма за премиера Румен Радев: четири ключови събития на 25 септември

Министър-председателят ще участва в конференция за Европейския механизъм за стабилност, спускането на вода на нов ферибот, откриването на завод и среща с ръководството на TUI Group

Министър-председателят Румен Радев ще участва в четири ключови събития на 25 септември, включващи теми от европейската финансова стабилност и индустриалното развитие до туризма.

В 9:30 часа в хотел „Милениум“ премиерът ще открие конференцията на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“.

В събитието ще участват вицепремиерът Гълъб Донев и управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

В 14:00 часа министър-председателят ще присъства на тържествена церемония по спускането на вода на корпуса на новия ферибот, предназначен за нуждите на Община Белослав.

Следващата спирка в програмата на премиера е Добрич. Около 15:30 часа Румен Радев ще участва в официалното откриване на нов завод за преработка на слънчоглед, производство на слънчогледово олио и слънчогледов шрот.

Денят ще завърши с разговори за развитието на българския туризъм. Към 17:30 часа в к.к. „Златни пясъци“ премиерът ще се срещне с ръководството на TUI Group.

Радев ще участва и в дискусия на тема „България като туристическа дестинация – развитие, възможности и бъдещо партньорство с TUI“.