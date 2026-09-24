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Спорт

Спартак Вн продължава с подобренията по клубните бази

Недялко Тенев

Предстои реновиране на тревното покритие на стадион „Спартак“, обновяване на паркинга и въвеждане на контрол на достъпа

Спартак Варна продължава с инвестициите в подобряването на клубните бази и условията за футболистите, треньорите и привържениците.

На стадион „Спартак“ предстои реновиране на тревното покритие на целия терен съгласно договора с Фратрия.

Паралелно с това се обновява и паркингът на стадиона, където в момента се извършват ремонтни дейности и се полага чакъл.

Подобрения са планирани и на стадионите „Спартак“ и „Локомотив“, където клубът работи по въвеждането на система за контрол на достъпа.

Реновира се и помещение, което ще бъде превърнато в нов административен офис.

От Спартак Варна посочват, че въпреки значителните текущи разходи клубът продължава да полага усилия и да инвестира в развитието на базите.

„Стъпка по стъпка, с грижа за дома на Спартак!“, заявиха от клуба.

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