Инициативата „Седмица на производствените предприятия“ продължава с посещения в старозагорски компании

Шестокласниците от VI ОУ „Св. Никола“ – Стара Загора научиха любопитни факти за производството в „Ате Пласт“ и „Видеотон България“

Вторият ден от инициативата „Седмица на производствените предприятия“, осъществена от Инвест Стара Загора, премина под знака на технологиите и иновациите. Ученици от VI клас на Шесто основно училище „Св. Никола“ – Стара Загора посетиха предприятията „Ате Пласт“ АД и „Видеотон България“ ЕООД, където имаха възможност да се запознаят с процесите на производство в едни от най-модерните фабрики в региона.

Децата разгледаха с любопитство машините, като задаваха въпроси за всяка от тях. Интересен факт, който представителят на фирмата сподели с тях е, че всяка машина си има собствено име.

След това учениците посетиха производствените помещения на „Видеотон“, където научиха как се сглобяват и тестват електронни компоненти и устройства. Представител от отдела по Електромеханичен монтаж на електрически изделия показа на учениците как се произвежда предпазител за електрическо табло. Децата имаха възможност да надникнат и да видят отблизо как служителите внимателно сглобяват всяка една част.

Обиколката продължи в отдела по Насищане и асемблиране на печатни платки, който също впечатли учениците. Преди да влязат в залата, децата научиха любопитна информация за статичното електричество и защо е важно да се носи специална работна престилка в залата за производство.

Младите гости бяха впечатлени от роботизираните линии и строгия контрол на качеството, който гарантира надеждността на всяка част.

И в двете предприятия учениците задаваха множество въпроси и с интерес наблюдаваха процесите, които стоят зад продуктите, които се използват ежедневно. Инициативата продължава да вдъхновява децата да мислят за бъдещето си и да осъзнаят колко важна е връзката между образованието и реалната икономика.

