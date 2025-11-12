сряда, ноември 12, 2025
Съботна сцена с „Медено котле“ ви очаква в двора на Етнографския музей в Бургас

За да бъде съботният ден още по-празничен и цветен, сцената на Етно кафене и музей ще посрещне таланти и на 15 ноември.

В почивния ден, от 16:00 часа, не пропускайте концерта на Фолклорна танцова група „Медено котле“ с ръководител Анита Яръмова. Събитието ще се проведе при вход свободен.
Формацията е създадена през 2015 г. от Анита Яръмова – художествен ръководител и хореограф, и вече 10 години обединява самодейци от различни възрастови групи и професии, обединени от любовта към българския фолклор. „Медено котле“ има множество участия и отличия от национални и международни фестивали, концерти и празници, като активно се включва в културния живот на града. С ентусиазъм и постоянство танцьорите съхраняват и популяризират българските народни традиции.

Концертът ще представи пъстра палитра от фолклорни танци, очакваме ви!

