Илиян Илиев и Зара Кичукова са новите млади омбудсмани на Стара Загора

Зам.-кметът Надежда Чакърова: „Важно е младите хора да имат възможности за изява, за реализация и да бъдат активно включени в обществения живот“

Тържествена церемония по избор на „Млад омбудсман“ и неговият заместник се проведе днес в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора.

Десетокласниците от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ Илиян Илиев и Зара Кичукова са новата двойка млади омбудсмани, които ще защитават правата и интересите на учащите се и младежта в отношенията им с образователните институции и младежките структури в региона.

Приветствие от името на Община Стара Загора отправи Надежда Чакърова, зам.-кмет с ресор „Образование и младежки дейности“. В словото си тя акцентира върху факта, че Стара Загора е първопроходец на идеята за тази младежка структура в младежкото самоуправление на града.

„Днешният ден е специален за мен, защото преди седем години поставихме началото на Младия омбудсман като смел опит да създадем нова форма на младежко участие. Радвам се, че всяка година доказваме нейната устойчивост. За нас е важно младите хора да познават своите права, но и да осъзнават отговорностите, които вървят с тях“, акцентира в изказването си зам.-кметът Чакърова.

„ Убедена съм, че новоизбраната двойка, заедно с Младежкия общински съвет, Младия кмет, Международен младежки център и всички партньори, ще продължат да развиват тази общност. Пожелавам ви успех ,а ние ще бъдем до вас, за да видим как след година ще отчетете резултатите от труда си,“ посочи още зам.-кметът Надежда Чакърова.

Илиян Илиев и Зара Кичукова бяха избрани след категоричния избор на журито. По време на надпреварата двамата се отличиха с ясна визия и обществен ангажимент в подкрепа на младите хора в Стара Загора.

„Поласкани сме от доверието и подкрепата. Благодарим на всички, които застанаха зад нас, както и на преподавателите от нашата гимназия, помогнали ни да стигнем до този момент. Обещаваме да работим отдадено в полза на младите хора на Стара Загора“, отбелязаха развълнувано те.

Програмата им за мандат 2025-2026 г. включва:

• „Невидимите борби“ – срещи с психолози в подкрепа на менталното здраве;

• „Система Пулс“ – инструмент за обратна връзка за емоционалния климат в училищата;

• „Червен флаг“ – кампания за разпознаване на токсични поведения и изграждане на здравословни взаимоотношения;

• „Карта на спокойствието“ – карта на сигурните пространства в града;

• „Сбъдни мечта“ – подкрепа за деца и младежи от уязвими групи.

Новата двойка заяви и желание да продължи успешните инициативи на предходните омбудсмани.

Общественият посредник Иванка Сотирова подчерта, че приемствеността е в основата на успеха:

„Нищо ценно не се създава отначало всеки път. Важно е да надграждаме. Четирите двойки показаха подготвеност, идеи и увереност. Вие донесохте различно поколенческо мислене, от което и ние, възрастните, се учим. А ние ви даваме опита си. Заедно ще създадем силна обща програма за работа“, каза тя в обръщението си.

По време на избора 4 андидат-двойки представиха своите идеи, визия и мотивация пред седемчленна комисия.

В конкурса участваха:

• Огнян Чемеляров (МГ „Гео Милев“) и Теодора Белчева (СУ „Максим Горки“)

• Деница Вълканова и Николай Василев (ПГ „Княз Симеон Търновски“)

• Илиян Илиев и Зара Кичукова (ГПЧЕ „Ромен Ролан“)

• Ивелина Костова и Мирая Цолева (НПТГМ „Иван Павлов“)

Кандидатите преминаха през три кръга – лично представяне, казус за гражданско мислене и платформа с идеи за мандата.

Младите омбудсмани Адриан Георгиев и Анастасия Грозева за мандат 2024 -2025 г. представиха отчет за работата си през изминалия период, след което получиха плакет и благодарност от името на Община Стара Загора и обществения посредник.

Официални гост на събитието бяха: Ивета Лазарова, председател на Общинския съвет в Стара Загора, Станимира Димитрова, началник-отдел „Образование и младежки дейности“, Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“, Милена Йолдова директор на Регионално управление на образованието, д-р Милен Алагенски , директор на ЦПЛР, Стоянка Димитрова зам.-директор по учебно-творческа дейност в ЦПЛР.

Събитието завърши с уверение, че Млада Загора и занапред ще разчита на активни, знаещи и съпричастни млади хора, готови да бъдат част от развитието на местната общност.

