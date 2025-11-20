Георги Хрисимиров към управляващите: С бюджета на ДОО репресирате бизнеса и работещите

Народният представител от „Възраждане“ заяви, че той е насочен основно към текущи разходи, вместо към инвестиции или реална защита на определени социални групи

Народният представител от „Възраждане“ Георги Хрисимиров остро разкритикува проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) по време на пленарните дебати. Според него заложените параметри не осигуряват стабилност, а водят до несигурност както за бизнеса, така и за работещите. По думите му предложените промени са проинфлационни и ще доведат до допълнителен натиск върху доходите и разходите както на работодателите, така и на служителите.

„Ще има една несигурност, да се надявам, че безработицата няма да се увеличи, но по-скоро натам отиват нещата“, заяви Хрисимиров. По думите му бюджетът е насочен основно към текущи разходи, вместо към инвестиции или реална защита на определени социални групи.

Той обвини управляващите, че мерките в бюджета функционират като „данък труд“ и създават „бюджетен фалш“. Той посочи като проблем и промените в максималния осигурителен доход, които според него нарушават предвидимостта за бизнеса.

Хрисимиров обърна внимание на разминаванията между приетата преди месеци средносрочна прогноза и новите параметри – максималният осигурителен доход за 2026 г. се увеличава от 4400 на 4600 лв., а в прогнозите за 2027–2028 г. са заложени още по-високи стойности.

„Какъв сигнал давате на бизнеса и на чуждите инвеститори, че не могат да си сметнат бъдещите разходи?“, попита Георги Хрисимиров, като предупреди, че това може да повлияе негативно на инвестиционния климат.

Според него увеличаването на осигуровките може да доведе до съкращения, тъй като работодателите ще търсят начини да намалят разходите. Той обърна и внимание на ниския минимален размер на обезщетението за безработица – около 9 евро на ден, което според него не осигурява жизнен минимум на хората, останали без работа.

„Вариантите пред бизнеса са или да съкращават работници, или да напускат страната и да правят бизнес където им е по-изгодно. Много такива неща вече се случват“, заяви представителят на „Възраждане“. Той подчерта, че мерките, заложени в бюджета стимулират навлизането в сивия сектор, вместо да го ограничават.

„Това, което правите, е да репресирате бизнеса и работещите. Удряте средната класа, удряте работещите бедни“, каза той и допълни, че липсва перспектива за развитие в средата, която създава новият бюджет.

Facebook

Twitter



Shares