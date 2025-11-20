Безопасност на играчките: нови правила за по-добра защита на здравето на децата

Съгласуваните правила имат за цел да намалят броя на опасните играчки, продавани в ЕС, и да защитят децата от рискове, свързани с играчките.

Въпреки че пазарът на ЕС е един от най-безопасните в света, опасни играчки все още попадат в ръцете на децата. Във вторник членовете на Европейския парламент ще потвърдят нови правила за безопасност на играчките, за да подобрят защитата на здравето и развитието на децата. Актуализацията на съществуващата директива от 2009 г. идва в отговор на нарастващото онлайн пазаруване (включително от страни извън ЕС) и използването на цифрови технологии.

Новият регламент разширява съществуващите забрани за най-вредните химикали в играчките, като включва ендокринни разрушители, PFAS и бисфеноли. Той установява по-строги правила за онлайн пазарите, подобрява проследимостта на играчките и прави надзора и митническите проверки по-ефективни. Потребителите също ще имат по-лесен достъп до предупреждения за безопасност и маркировка „СЕ“, например чрез цифров паспорт на продукта.

Тъй като това е споразумение от второ четене, потвърждението на споразумението ще бъде обявено във вторник (без гласуване), ако членовете на Европейския парламент не внесат изменения.

Контекст

В доклада на EU Safety Gate (системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски продукти) за 2024 г. играчките са втората най-често съобщавана продуктова категория (15 %), след козметичните продукти (36 %), като химическите съставки са основната причина за риск в почти половината от предупрежденията.

Facebook

Twitter



Shares