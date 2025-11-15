Габрово сред лидерите в икономическото развитие според ИПИ

Тазгодишната класация на Института за пазарна икономика (ИПИ) отново показва ясно очертани различия между водещите регионални икономики и останалата част от страната.

В анализа „Регионални профили: показатели за развитие 2025“ Габрово се нарежда сред областите с „много добро“ икономическо развитие — категориите с най-високи оценки в страната.

До София и големите икономически центрове Пловдив, Варна и Бургас тази година застава и Габрово. Според експертите на ИПИ „компактната област успява, благодарение на силно развитата си промишленост, да постигне висок стандарт на живот“.

Според доклада Габрово отбелязва стабилен и бърз ръст на брутния вътрешен продукт. Въпреки че заплатите в областта остават под средните за страната, нивата на бедност са сравнително ниски. Заетостта се повишава значително и е над средната за страната, но делът на населението в трудоспособна възраст остава ограничен. Габрово се класира в челната тройка по инвестиции, като въпреки забавения ръст на вътрешните и външните вложения, както и на усвояването на средства по европейските програми, областта продължава да поддържа сравнително високи показатели.

Докладът на ИПИ обхваща широк спектър от показатели за развитието на всички 28 области в страната — икономика, пазар на труда, инвестиции, инфраструктура, местни финанси, демография, образование, здравеопазване, сигурност, околна среда, култура и туризъм. Повечето данни са за 2024 г., но в някои раздели са включени и актуални данни за 2025 г., което позволява надеждно сравнение и анализ на тенденциите.

ИПИ отново отчита, че социално-икономическото развитие в страната остава „на две скорости“. Стопанската активност, инвестициите и човешките ресурси се концентрират в няколко силни градски центрове. Те генерират по-висока добавена стойност, разполагат с по-динамични пазари на труда и се ползват от по-добра инфраструктура. Голяма част от областите обаче продължават да се сблъскват със системни предизвикателства — по-ниски доходи, висока безработица, ниска фирмена активност и дефицити в уменията на работната сила.

Facebook

Twitter



Shares