Премиерът на Камбоджа проведе разговор с Тръмп

Снощи, 14 ноември 2025 г., проведох телефонен разговор с уважаемия Доналд Дж. Тръмп, президент на Съединените щати, за да обсъдим развитието на ситуацията по границата между Камбоджа и Тайланд, с цел да продължи изпълнението на мирното споразумение между Камбоджа и Тайланд.

От името на гражданите на Камбоджа изразих искрената си благодарност към президента Тръмп за неговата инициатива, която допринесе за установяването на примирие между Камбоджа и Тайланд, както и за постигането на съвместната декларация от Куала Лумпур за постигане на траен мир между Камбоджа и Тайланд. Потвърдих също така твърдия ангажимент на Камбоджа да поддържа духа на съвместната декларация от Куала Лумпур и изразих надежда, че двете страни ще продължат да работят заедно в съответствие с договорените принципи и двустранни механизми.

Президентът Тръмп подчерта своята ясна позиция, че желае да види траен мир между Камбоджа и Тайланд. В тази връзка президентът ще продължи да следи отблизо този въпрос, за да гарантира, че няма да се повторят въоръжени сблъсъци по границата между Камбоджа и Тайланд.

Камбоджа продължава да поддържа своята позиция за мирно разрешаване на граничните въпроси в съответствие с предварително договорените принципи и механизми, с цел разрешаване на граничния въпрос между Камбоджа и Тайланд и изграждане на траен мир между двете страни.

