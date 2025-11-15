Тръмп обяви предстоящи ядрени опити

САЩ ще проведат ядрени опити много скоро, заяви президентът на страната Доналд Тръмп.

„Много скоро“, отговори той на съответния въпрос, но отказа да коментира дали САЩ планират да взривят бойна глава по време на тестовете.

Главата на Белия дом отново се позова на това, че „други хора“ уж тестват ядрени оръжия. В същото време той определи денуклеаризацията като най-доброто решение в областта на контрола над въоръженията и изрази надежда за провеждането на среща по този въпрос с Русия и Китай.

Това, което бих искал да направя, е да се насоча към денуклеаризация, с други думи, да проведа среща, преди всичко с участието на трите основни (страни – бел. ред.), за да се намалят ядрените оръжия“.

Плановете на САЩ за ядрени опити

В края на октомври Тръмп разпореди незабавно да се започне процесът на ядрени опити. Той обоснова решението си с това, че други страни уж правят същото.

Няколко дни по-късно се състоя заседание на Съвета за сигурност на Русия, на което сред другите изказа се и министърът на отбраната Андрей Белоусов. Той определи като целесъобразно да се започне подготовка за ядрени опити на полигона Новая Земля.

Както съобщи Белоусов, през октомври САЩ проведоха учения с отработване на превантивен ракетно-ядрен удар срещу Русия. Освен това, САЩ възнамеряват да разположат в Европа и АТР ракети, чието време за полет от Германия до Централна Русия ще бъде шест-седем минути.

Владимир Путин възложи да се събере допълнителна информация, да се анализира и да се внесат съгласувани предложения за възможното начало на подготовката на такива изпитания. Той отбеляза, че Русия не възнамерява да излезе от ДВЗЯИ, но ще бъде принудена да предприеме адекватни действия, ако някой от участниците в договора реши да го наруши.

