Косят и подрязват растителност в Габрово: Общината обяви графика по райони

От 28 септември до 2 октомври екипи ще работят в различни части на града, а шофьорите са призовани да внимават къде паркират между 7:00 и 16:00 часа

Косене на тревни площи, подрязване на храсти и опасни клони, премахване на дървета и почистване на растителност са сред дейностите, които ще се извършват в Габрово в периода от 28 септември до 2 октомври.

Екипите на отдел „Озеленяване“ към ОП „Благоустрояване“ ще работят по предварително определен график в различните райони на града.

Дейности в централната градска част

В район „Център“ е предвидено косене на тревни площи и подрязване на храсти около градината с паметника на Митко Палаузов и градината до храм „Успение на Пресвета Богородица“.

Работа ще се извършва също на ул. „Калоян“ и по ската на ул. „Брянска“. На площад „Възраждане“ ще бъдат почиствани фугите.

Премахват опасни клони и дървета

В район „Североизток“ ще се косят тревни площи, ще се оформят храсти и ще бъдат премахвани клони, надвиснали над уличната мрежа. Дейностите ще обхванат бул. „Христо Смирненски“ в участъка от пл. „Белорусия“ до разклона за кв. „Стефановци“, както и улиците „Генерал Николов“ и „Кожарска“. На ул. „Орловска“ е предвидено премахването на бреза.

В северозападната част на града ще продължи подрязването на храсти на ул. „Венец“, а на ул. „Младост“ ще бъдат премахнати опасни дървета.

Почистват участък от коритото на Янтра

В район „Запад“ екипите ще почистват участък от коритото на река Янтра в района на ЕТЗ „Подем“. На улиците „Мирни дни“ и „Факел“ са планирани косене и повдигане на короните на дърветата.

В южната част на Габрово ще се работи по ул. „Гимназиална“ и прилежащите стълби, където ще се косят тревни площи и ще се подрязват храсти. В кв. „Лисец“ ще бъдат отстранени клони, надвиснали над пътното платно.

Работа е предвидена и по общинската пътна мрежа. Опасно надвиснали клони ще бъдат премахвани по пътя между селата Балани и Костадини. Ще продължат дейностите по пътя за с. Генчевци, както и премахването на самонастанила се растителност по направлението ОПСО – с. Мичковци – разклон Междене.

Екипи със специализирана техника на ОП „Благоустрояване“ ще премахват растителност и в района на ул. „Бодра смяна“, ще кастрят опасни клони в с. Ясени и ще участват в премахването на брезата на ул. „Орловска“.

Призив към шофьорите

От ОП „Благоустрояване“ призовават гражданите да съобразят паркирането на автомобилите си в районите, в които ще се работи, особено в часовете между 7:00 и 16:00.

Целта е паркираните автомобили да не възпрепятстват достъпа на техниката и работата на екипите, както и да се избегне замърсяването на превозните средства с окосена трева и други растителни частици.

Сигнали, свързани с чистотата и озеленяването в Габрово, могат да бъдат подавани до общинското предприятие.