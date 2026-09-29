България въвежда Европейски портфейл за цифрова самоличност

Новата система ще позволява сигурна електронна идентификация, представяне на цифрови удостоверения и използване на квалифициран електронен подпис

България започва подготовката за въвеждането на Европейски портфейл за цифрова самоличност. Министерският съвет прие решение за предприемане на необходимите действия за неговото изграждане и предоставяне на гражданите и бизнеса в съответствие с европейската рамка за цифрова самоличност.

Новият портфейл ще позволява на потребителите да удостоверяват самоличността си по сигурен начин при използване на електронни услуги както в публичния, така и в частния сектор.

Чрез него гражданите и бизнесът ще могат да представят различни данни и удостоверения за атрибути, както и да използват квалифициран електронен подпис директно в рамките на цифровия портфейл.

Предстои изграждането на необходимата инфраструктура

С решението на правителството министърът на иновациите и дигиталната трансформация получава задачата да разработи модел за управление на системата и да предприеме необходимите действия за възлагане на разработването, внедряването и последващата техническа поддръжка.

Предвижда се Европейският портфейл за цифрова самоличност да бъде интегриран с националните средства за електронна идентификация и хоризонталната система за електронна автентикация.

В системата трябва да бъдат включени и доставчиците на идентификационни данни и удостоверения за атрибути, доставчиците на удостоверителни услуги, както и публичните и частните електронни услуги, които ще приемат цифровия портфейл.

Национално и трансгранично използване

До края на 2026 г. трябва да бъдат изградени доверителната инфраструктура и механизмите, позволяващи използването на портфейла както в България, така и трансгранично.

Предстои също разработването и приемането на национална схема за сертифициране на Европейския портфейл за цифрова самоличност.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще изпълнява функциите на надзорен орган по отношение на доставчиците на европейски портфейли за цифрова самоличност. Той ще бъде и единното звено за контакт с европейските институции.

Правителственото решение предвижда разделяне на функциите по възлагане и финансиране, надзор и сертифициране на системата. Целта е да се осигурят прозрачност и независимост при упражняването на различните правомощия, както и да бъдат ограничени потенциалните конфликти на интереси.