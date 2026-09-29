Правителството отпуска над 1,8 млн. евро на Министерството на правосъдието

Близо 1,57 млн. евро ще бъдат инвестирани в нова телефонна система за местата за лишаване от свобода, а останалите средства са за обезщетения

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 1 806 868 евро по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г. Средствата ще бъдат използвани основно за изграждането на нова телефонна система в местата за лишаване от свобода, както и за изплащането на обезщетения.

Най-голямата част от финансирането – 1 567 461 евро, е предназначена за инвестиционния проект „Изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода“.

С реализирането на проекта ще бъде осигурена специализирана система за телефонни разговори за лицата, настанени в затворите и другите места за лишаване от свобода.

Останалите средства от одобреното финансиране ще бъдат насочени към изплащане на обезщетения по дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Част от тях ще послужат и за възстановяване на разходи, направени от Министерството на правосъдието за обезщетяване на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Одобрените мерки няма да доведат до необходимост от допълнителен финансов ресурс извън вече планирания. Средствата ще бъдат осигурени от предвидените за тази цел разходи по централния бюджет за 2026 г.