ДГ „Звездица Зорница“ развива общност от любопитни деца и активни родители по проект „Моят свят на интереси“

В Детска градина „Звездица Зорница“ – Бургас продължава активното реализиране на дейностите по проект BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ – „Моят свят на интереси“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027.

През месец ноември и началото на декември бяха осъществени поредица от инициативи по Дейност 1 (работа с деца) и Дейност 3 (работа с родители), насочени към изграждане на приобщаваща, подкрепяща и любознателна общност.

На 14 ноември 2025 г. в детската градина се проведе съвместно мероприятие по проекта под надслов „Ден на приятелството“. Специални гости бяха децата от ДГ „Бърборино“, град Средец.

Празникът донесе много усмивки, музика и вдъхновение. Той започна с приветствие към гостите и с песен за Бургас, а след това децата от трите групи – „Перлички“, „Моряче“ и „Таралежче“ – представиха красиви изпълнения, обединени от темата за приятелството, обичта и семейството. В края всички деца се включиха в общ танцов финал, изпълнен с усмивки и много положителни емоции.

Празникът остави топло чувство у всички присъстващи и показа колко по-хубаво е всичко, когато е споделено – важен акцент в интеркултурното образование и възпитаването на ценности като уважение, взаимопомощ и приемане на различието.

В изпълнение на Дейност 3 „Подкрепа на интензивна работа за изграждане на общност от активни родители“, на 19 ноември 2025 г. в актовата зала на ДГ „Звездица Зорница“ се проведе среща с родители. Съгласно проектното предложение и предвидените мероприятия беше подготвена и представена презентация на тема „Българските традиции и обичаи“.

Представянето беше поднесено по достъпен и увлекателен начин, като целта бе да се улесни комуникацията между детската градина и семейството, да се изградят доверителни връзки и да се насърчи включването на родителската общност в живота на институцията. След презентацията родителите имаха възможност да споделят мнения, да зададат въпроси и да вземат отношение по темата. Така срещата се превърна в истински диалог за ролята на традициите, общите ценности и подкрепящата среда за децата.

В контекста на Дейност 1, насочена към развитие на интересите и познавателната активност на децата чрез наука и игра, на 9 декември 2025 г. клубовете „Дизайн шампиони“ от ДГ „Звездица Зорница“ посетиха интерактивния научен център „ПланетУм“. В заложените по проекта дейности са планирани занимания, които дават възможност на децата да разгледат експозициите и да участват активно в тях.

В „Експериментариум“ малките откриватели не само наблюдаваха, но и проведоха серия от опити, представени по забавен и достъпен начин, който провокира любопитството и мисленето им. Опознаването на света в тази възраст може да бъде едновременно интересно, достъпно и научно обосновано – посещението разви ключови умения у децата като творческо мислене, работа в екип, общуване и инициативност.

Трите инициативи – „Ден на приятелството“, срещата с родители на тема „Българските традиции и обичаи“ и посещението на „ПланетУм“ от клубовете „Дизайн шампиони“ – показват на практика как проект „Моят свят на интереси“ съчетава култура, наука и общностни дейности. Чрез тях детската градина разширява хоризонтите на децата, укрепва връзката със семействата и изгражда жива общност, в която децата, родителите и педагогическият екип са активни участници в процеса на интеркултурно образование и взаимно опознаване.

