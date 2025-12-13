Китай отпразнува национален възпоменателен ден за жертвите на клането в Нандзин, призовавайки за помен от историята

В събота в Нандзин се отбеляза 12-ият национален ден на паметта в памет на около 300 000 жертви, убити от японски войски по време на клането в Нандзин, в година, която отбелязва 80-годишнината от края на Втората световна война.

Въпреки зимния студ, хиляди хора, облечени в тъмни дрехи, се събраха на площада пред Мемориалната зала на жертвите на клането в Нандзин от японските нашественици в Нандзин, столицата на провинция Дзянсу в Източен Китай, с бели цветя, закачени на гърдите им, за да участват в церемонията.

Националното знаме на Китай беше свалено наполовина пред тълпата, сред която имаше оцелели от клането, местни студенти и международни гости.

Сирените започнаха да вият в 10:01. Шофьорите в центъра на града спряха превозните си средства и натиснаха клаксона в един глас, докато пешеходците спряха, за да почетат с минута мълчание паметта на жертвите.

След минутата мълчание осем големи венци бяха поднесени на мемориалния олтар от Почетната гвардия.

На възпоменателната церемония 88 представители на младежта от Нандзин рецитираха Декларацията за мир, стихотворение, написано от покойния писател Фън Итун (1941-2023) през 2014 г. в памет на загиналите в клането, а шестима представители от различни социални сектори след това удариха Камбаната на мира.

Докато камбаната биеше три пъти, 3000 бели гълъба, символизиращи копнежа за мир, бяха пуснати и полетяха над площада на мемориалната зала.

Паралелни възпоменателни дейности се проведоха едновременно на 17 гробни места на жертвите на клането в Нандзин, в 12 общности и в патриотични образователни центрове в провинция Дзянсу, които се фокусират върху историята на Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия.

Клането в Нандзин се случи, когато японските войски превзеха тогавашната китайска столица на 13 декември 1937 г. В продължение на шест седмици те продължиха да убиват приблизително 300 000 китайски цивилни и невъоръжени войници в един от най-варварските епизоди на Втората световна война.

През 2014 г. висшият законодателен орган на Китай определи 13 декември за национален ден на паметта на жертвите на клането. Китайското правителство също така е запазило свидетелствата на оцелелите както в писмени преписи, така и на видео. Тези документи за клането бяха вписани в регистъра „Памет на света“ на ЮНЕСКО през 2015 г.

Осем оцелели от клането в Нандзин починаха от началото на 2025 г., с което броят на живите регистрирани оцелели е намален на 24.

Тази година се отбелязва 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война. Единственият начин да продължим напред с надежда за мирно бъдеще е да помним това трагично минало.

Видео: https://youtu.be/vkXssG1hfks

Източник: CCTVPlus

