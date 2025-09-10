Обобщени са резултатите от Източния икономически форум – 2025

На 3–6 септември във Владивосток се проведе юбилейният X Източен икономически форум – 2025.

Представители на федерални и регионални власти, руски и чуждестранен бизнес и водещи експерти в областта на икономиката и управлението се събраха на територията на кампуса на Далечния Източен федерален университет. Основната тема на Източния икономически форум е „Далечният Изток – сътрудничество в името на мира и просперитета“.

По време на форума бяха подписани 358 споразумения, договори, меморандуми, планове и „пътни карти“. Общата сума на подписаните документи възлиза на 6 трилиона 58,2 милиарда рубли.

Всяка година чуждестранни партньори, които се интересуват от развитие на бизнес и добросъседски отношения, посещават Източния икономически форум.

Тази година около 8 хиляди участници и медийни представители от 75 страни и територии участваха във форума. Най-многобройните делегации пристигнаха от Китай, Лаос, Монголия, Япония, Индия.

