Делегация от Разград участва в празничните Дни на Кълъраш

Представители на Община Разград посетиха румънския град-побратим за двудневните му празници на 19 и 20 септември

Тричленна делегация от Община Разград, ръководена от заместник-кмета Зорница Евгениева, посети румънския град-побратим Кълъраш по повод празниците на града на 19 и 20 септември.

В делегацията участваха още Кольо Колев, главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване“, и Ралица Николова, старши експерт в същия отдел.

Посещението започна с официална среща с кмета на Кълъраш Мариус-Григоре Дулче. Последва церемония, на която 15 жители на румънския град получиха отличия за професионални и обществени постижения. Сред наградените имаше учители, представители на изкуството, пожарникари и лекари.

От името на кмета на Разград Добрин Добрев Зорница Евгениева отправи поздрав към домакините и връчи поздравителен адрес на кмета на Кълъраш. Официалната церемония завърши с рецитал на румънския тенор Влад Мирица.

Представителите на Разград присъстваха и на редица събития от празничната програма – парад на класически автомобили, парад на шампионите и спортни демонстрации, концерт на площада пред кметството с участието на Антония и Андрей Бънуца, както и тържество за семейства от Кълъраш, отбелязващи златна сватба.

В рамките на посещението разградската делегация разгледа и зоопарка в Кълъраш.