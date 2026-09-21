Илхан Кючюк: Европейските институции трябва да превръщат гражданската енергия в реални политики

Евродепутатът постави акцент върху бъдещето на ЕС, гражданското участие, европейския бюджет и политиката по разширяване

Европейските институции трябва да намерят по-ефективен начин за превръщане на гражданската активност в конкретни политики и решения. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк по време на лекция в Българското училище за политика „Димитър Паница“.

В изказването си Кючюк коментира бъдещото развитие на Европейския съюз и според изложената от него позиция ЕС продължава да се намира между два модела – по-тясна федерация и съюз на национални държави.

„Политиката трябва да дава хоризонт – да знаем накъде сме тръгнали и къде ще бъдем след 15 години“, заяви евродепутатът.

Особено внимание той отдели на връзката между европейските институции и гражданите. Според Кючюк многобройните граждански инициативи изискват време и ресурси, но е необходим по-ясен механизъм, чрез който общественото участие да достига до процеса на вземане на решения.

Сред обсъдените теми беше и бъдещето на европейския бюджет. Кючюк изрази позиция, че при увеличаващ се брой приоритети и непредвидими кризи ЕС се нуждае от повече гъвкавост и финансови буфери, както и от открит дебат за финансирането на общите европейски политики.

Евродепутатът засегна и разширяването на Европейския съюз, като заяви, че България има интерес да бъде активно ангажирана с този процес. По думите му един от ключовите въпроси е как ЕС може едновременно да запази ефективността си и да приема нови членове.

Българското училище за политика „Димитър Паница“ развива програми за обучение на политически и граждански лидери, както и инициативи, насочени към гражданското участие и публичните политики.