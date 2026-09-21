Стара Загора отбелязва утре 118 години от Независимостта на България

Общоградски ритуал и празничен концерт ще се проведат на 22 септември

Стара Загора ще отбележи тържествено 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България на 22 септември 2026 г. Организатори на честването са Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада.

Общоградският ритуал за поднасяне на венци и цветя ще започне в 10:30 часа пред „Паметник на защитниците на Стара Загора – 19 юлий 1877 г.“ в парк „Пети октомври“.

В церемонията ще участват почетен караул и знаменна група от Втора Тунджанска механизирана бригада, както и Общинският духов оркестър. Водещ ще бъде актьорът Димитър Митев.

Празничната програма ще продължи от 11:00 часа на площада пред Община Стара Загора с концерт, посветен на Деня на независимостта. На сцената ще се представят Фолклорна танцова школа „Орисия“ с ръководител Господин Господинов и Училище за певци „Nedi Nick“ с ръководител Недка Николова.