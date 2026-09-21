Посолството на Индия в София организира церемония в памет на Махатма Ганди

Събитието по повод Gandhi Jayanti ще се проведе на 2 октомври в Южния парк в София

Посолството на Индия в София кани граждани и гости на столицата да се присъединят към церемония по поднасяне на цветя в памет на Махатма Ганди по повод годишнината от рождението му – Gandhi Jayanti.

Възпоменателното събитие ще се проведе на 2 октомври от 10:00 часа в Южния парк в София.

Инициативата е посветена на живота и наследството на Махатма Ганди и неговите послания за мир, ненасилие, истина и разбирателство.

От Посолството на Индия отправят покана към всички желаещи да се присъединят към церемонията и да отдадат почит към една от най-разпознаваемите личности в историята на Индия.