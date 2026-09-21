Двама задържани при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки в Перник и София

Полицията е иззела над 35 000 къса цигари, тютюн и около 60 литра алкохол без акцизен бандерол

Двама мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу незаконната търговия с акцизни стоки в Перник и София. Акцията е проведена на 18 септември от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Перник.

Полицейските действия започнали в землището на село Голямо Бучино, където служителите на реда задържали 59-годишен мъж от София и 51-годишен жител на пернишкото село Дивотино в момент на предполагаема сделка с цигари.

При последвалите процесуално-следствени действия в лек автомобил „Опел“, както и на адреси в Перник и София, обитавани от двамата, са открити и иззети над 35 000 къса цигари от различни марки, около 350 грама нарязан тютюн и приблизително 60 литра алкохол без необходимия акцизен бандерол, съобщават от полицията.

По данни на органите на реда двамата мъже са известни на полицията, като единият е осъждан. Те са били задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.