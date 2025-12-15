Благотворителен концерт „Заедно на сцената“ предстои в Свищов

Утре, 16 декември от 17.30 часа, в салона на Свищовското читалище ще се състои благотворителен концерт под надслов „Заедно на сцената“.

Концертът се организира от Община Свищов, Младежки център – Свищов, ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови – 1856“ и ЦСРИ – Свищов.

В него ще вземат участие деца от детски градини, участници от творческия клуб „Креативност и изкуства“ при Младежки център – Свищов, Трупа за сценични изкуства „Богдара“, Трупа за сценични изкуства „Мечтание“ при ЦСРИ , Фолклорен танцов клуб „Харизма“ и др.

Входът в свободен, но средства ще се набират от продажба на изделия от ЦСРИ – Свищов, в подкрепа на тяхната дейност и за други благотворителни инициативи на центъра.

