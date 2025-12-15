Кабинетът предлага проф. Георги Минчев за орден „Св.св. Кирил и Методий“ – първа степен

Кабинетът предлага чл.-кор. проф. Георги Минчев да бъде отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен за заслуги в областта на образованието и науката и популяризирането на българската култура.

Проф. Минчев е изтъкнат изследовател на палеославистиката и средновековната литература, автор е на фундаментални трудове върху старобългарската книжнина и апокрифната традиция. Утвърждава се като учен в Лодзкия университет. Той е научен ръководител на над сто магистри и петима доктори, които са продължили традицията в науката, прокарана от него. Ръководените от него международни проекти разкриват богатството на славянската култура и вписват България трайно в картата на европейските изследвания върху средновековната цивилизация.

През есента на 2023 г., в сътрудничество със Супрасълската академия и под почетния патронаж на президента на Полша Анджей Дуда, е организирана „Годината на Супрасълския/Ретков сборник“, която включва редица инициативи. Най-важната от тях е първото съвременно издание на полския превод на този старобългарски ръкопис от Преславската книжовна школа, открит преди 200 години в Супрасълския манастир. Научната кулминация на годината е проведената международна научна конференция в Полша (Варшава и Супрасъл), материалите от която бяха издадени от Кирило- методиевисткия научен център при БАН през настоящата година.

