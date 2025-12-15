Треньорски семинар на БФВ събра специалисти от цялата страна в София

Българската федерация по волейбол проведе пореден треньорски семинар, който се състоя в град София, в конферентната зала на Парк хотел Витоша.

В обучителното събитие участие взеха близо 50 треньори, работещи с подрастващи в двете направления, което още веднъж потвърди нарастващия интерес към подобен тип професионални форуми.

Програмата на семинара бе структурирана в няколко тематични модула, обхващащи ключови аспекти от подготовката и развитието на младите волейболисти.

Първата лекция бе водена от Теодора Ангелова, психолог, която насочи вниманието към психологическите аспекти в изграждането на младите спортисти. Тя акцентира върху значението на менталната устойчивост, мотивацията и правилния подход в работата с деца и юноши в различните етапи на тяхното развитие.

Вторият модул бе представен от Анатоли Пенев, който запозна участниците с иновативни подходи в организацията на спортната тренировка. В рамките на лекцията бяха представени и идеи за разработка на специализирано приложение, което в бъдеще може да бъде в помощ на треньорите както в тренировъчния процес, така и в цялостната организация на клубната дейност.

Темата за физическата подготовка при подрастващите и превенцията от контузии бе разгледана от Пламен Петров – част от щаба на ВК Локомотив Пловдив и световен шампион с националния отбор на България за жени под 19 години. Той сподели практически насоки и добри практики, насочени към изграждането на здрави и подготвени състезатели в дългосрочен план.

Финалният модул на семинара бе проведен от Валери Банчев, треньор във ВАСК, който представи практически методи за структуриране на тренировъчния процес при подрастващите. Акцентът бе поставен върху това как чрез прецизна и последователна методика могат да се развиват ключови технически умения още в ранна възраст – основа за бъдещия успех на състезателите.

По време на всички модули се проведоха активни и ползотворни дискусии, които са и една от основните мисии на треньорските семинари на БФВ – създаване на среда за обмяна на опит, идеи и добри практики между специалистите.

Координаторът на националните отбори Николай Иванов благодари за повишения интерес и заяви категорично, че взаимодействието между треньорите е важна и правилна стъпка по пътя към развитието и усъвършенстването на българския волейбол.

Настоящият семинар бе последният треньорски форум за 2025 година. В рамките на календарната година Българската федерация по волейбол организира още редица подобни събития – семинар в Кранево по време на Турнира на талантите, за първи път Враца бе домакин на треньорски семинар, а след това специалистите от Регион Тракия се събраха в Пазарджик. Всички тези инициативи са част от дългосрочната стратегия на БФВ за повишаване квалификацията на треньорите и устойчиво развитие на волейбола в България.

