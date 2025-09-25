четвъртък, септември 25, 2025
В Москва ще се проведе първата церемония по връчване на Откритата Евразийска филмова награда „Диамантена пеперуда“

На 24 ноември 2025 г. в Москва ще се проведе първата церемония по връчване на Откритата Евразийска филмова награда „Диамантена пеперуда“.

Целта ѝ е да напомни на света за истинската мисия на киното: да говори за ценности, култура и общочовешкия смисъл, оставяйки комерсиалния успех на заден план. Тази нова филмова награда е създадена за филми, които съхраняват културата, историята и традициите на своите страни и формират духовните насоки. Откритата Евразийска филмова награда е създадена за всички страни, които се стремят да запазят традиционните ценности и да уважават националната култура.

Филмовата награда вече се сравнява с Оскарите по мащаб и значение и е наричана и една от най-очакваните инициативи в световното кино. Това е първото и ключово събитие на Евразийската академия за кинематографични изкуства, обединяващо представители на филмовата индустрия от цял свят и отварящо ново пространство за творчество, културен диалог и подкрепа за националните кинематографисти.

Повече от 20 държави вече са подали заявки за участие в Академията. Досега са подадени общо 30 филма. Пълният списък на страните участници и имената на номинираните ще бъдат обявени през октомври 2025 г.

