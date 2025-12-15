Над 5 млн. лева за училища, работили по три национални програми за развитие на образованието

Правителството отпусна 5 212 983 лева за дейности по три национални програми за развитие на образованието.

От тях 3 383 515 лева са за 79 иновативни училища, които въвеждат нови учебни предмети или интердисциплинарни модули, за да мотивират учениците да учат и да повишават резултатите си. 513 училища ще популяризира изграждат мрежа на иновациите с други училища. Ще бъдат организирани и форуми за дигитализацията, позитивното образование, креативността, интегративния подход в обучението, STEM и др. За шест училища има финансиране за създаване на училищни лаборатории, които генерират идеи, изработват иновативни подходи, нови методи и форми на преподаване.

1 587 032 лева се отпускат по НП „България – образователни маршрути“. Те са за 317 общински училища и ЦСОП, които провеждат учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, държавни и научни институти. Ученето чрез преживяване е по- интересно и помага на децата да усвояват по-добре знания. Очаква се в тях да бъдат включени до 9000 ученици.

По Национална програма „Професионално образование и обучение“ се отпускат 242 436 лв. за обновяване и модернизиране на материалната база в 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки.

