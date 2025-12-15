Патриарх Даниил посети детските отделения на болница „Пирогов“

На 15 декември, броени дни преди Рождественските празници, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“.

Първойерархът на Българската православна църква посети болните деца, за да им поднесе подаръчета и да ги благослови за успешно лечение и скорошно оздравяване.

Заедно с г-н Димитър Горанов – началник на кабинета на Българския патриарх и г-н Иван Тупаров от отдел „Духовно-просветен“ към Софийска митрополия, те бяха сърдечно посрещнати от д-р Валентин Димитров, изпълнителен директор на лечебното заведение, след което посетиха детски болнични отделения. Там Негово Светейшество раздаде на малките пациенти празнични торбички с православни книжки, лакомства и други подаръци, осигурени от г-жа Татяна Попова – собственик на верига магазини „Аванти“. Патриарх Даниил благослови и присъстващите лекари, сестри и медицински персонал, като раздаде на всички иконки със сцената на Рождество Христово.

Текст и снимки: Софийска света митрополия

