Адаптират машините в градския транспорт за работа с евромонети

Градският транспорт ще бъде безплатен в новогодишната нощ

Във връзка с подготовката за преминаване към еврото от 27 декември 2025 г. (събота) ще започне поетапна техническа адаптация на машините за продажба на билети (МПБ), разположени както в превозните средства, така и на спирките на обществения градски транспорт на територията на община Варна. Поради извършваните технически дейности ще има временно затруднение при закупуването на билети от тези устройства, съобщават от общинското предприятие ТАСРУД.

С цел улеснение на пътниците от предприятието препоръчват използването на мобилното приложение TicketVarna за закупуване на превозни документи, както и закупуването и ползването на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт.

След привеждането на машините за продажба на билети в съответствие от 1 януари 2026 г. същите ще приемат единствено евро монети и евро центове, като плащането ще се извършва с точна сума и без възможност за връщане на ресто.

В духа на празничното посрещане на Новата 2026 година и като жест към жителите и гостите на града, на 31 декември 2025 г. от 22:00 ч. до 03:00 ч. градският транспорт на територията на община Варна ще бъде напълно безплатен, за да се осигури удобно и безопасно придвижване по време на новогодишните празненства, съобщават още от ОП ТАСРУД. Графикът на автобусите и линиите, които ще се обслужват, ще бъдат допълнително оповестени.

