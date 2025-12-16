Добрич посреща Новата 2026 година с голям новогодишен концерт

В навечерието на Новата година Община град Добрич и Общински културен институт „Добрич“ канят жителите и гостите на града на празничен новогодишен концерт, част от поредицата събития „Добрич празнува“.

Концертът ще се състои на 31 декември, с начален час 22:30 ч., на сцената пред НЧ „Йордан Йовков-1870 година“ и ще предложи незабравима музикална вечер, изпълнена с настроение, енергия и празничен дух.

В новогодишното забавление ще участват обичаният български изпълнител Роби, Оркестър „Добруджански авлиги“, а специален гост на събитието ще бъде световноизвестната група EAST 17, която ще зарадва публиката с най-големите си хитове.

Събитието се реализира по Проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“ по процедура чрез директно предоставяне на средства с рег. № BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансирана в рамките на Компонент 11„Социално включване“, Инвестиция С11.I6: Развитие на културните и творчески сектори на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС и е част от празничната програма на град Добрич за посрещане на Новата година.

Нека заедно да посрещнем Новата 2026 година с музика, танци и празнично настроение в сърцето на Добрич!

Facebook

Twitter



Shares