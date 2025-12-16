Иван Минчев и Кристиян Балов ще бъдат гости на „Бялата Коледа“

Капитанът на Славия Иван Минчев и една от младите надежди на първия отбор на „белите“ Кристиян Балов ще бъдат гости на „Бялата Коледа“.

Събитието за всички млади спортисти от школите на клуба ще се проведе в зала „Панайот Пондалов“ и е организирано от Сдружение Славия и Сдружение Слависти с помощта на ПФК Славия и ОСК Славия.

Участие е потвърдил фокусникът MrJim. За присъстващите ще има много изненади, водещи и музикална програма.

„Бялата Коледа“ е с дългогодишна история, като в основата винаги е благотворителна цел, подпомагаща най-вече обучението на деца, които в миналото не са имали възможност да получат образование. Празникът е обединяващ за слависти от всички поколения.

Събитието ще се проведе на 18 декември от 18:00 часа в зала „Панайот Пондалов“. Всички треньори, деца от школите и техните родители са поканени да присъстват на „белия“ празник.

снимка: pfcslavia.com

Facebook

Twitter



Shares