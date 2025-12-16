Иван Минчев и Кристиян Балов ще бъдат гости на „Бялата Коледа“
Капитанът на Славия Иван Минчев и една от младите надежди на първия отбор на „белите“ Кристиян Балов ще бъдат гости на „Бялата Коледа“.
Събитието за всички млади спортисти от школите на клуба ще се проведе в зала „Панайот Пондалов“ и е организирано от Сдружение Славия и Сдружение Слависти с помощта на ПФК Славия и ОСК Славия.
Участие е потвърдил фокусникът MrJim. За присъстващите ще има много изненади, водещи и музикална програма.
„Бялата Коледа“ е с дългогодишна история, като в основата винаги е благотворителна цел, подпомагаща най-вече обучението на деца, които в миналото не са имали възможност да получат образование. Празникът е обединяващ за слависти от всички поколения.
Събитието ще се проведе на 18 декември от 18:00 часа в зала „Панайот Пондалов“. Всички треньори, деца от школите и техните родители са поканени да присъстват на „белия“ празник.
снимка: pfcslavia.com