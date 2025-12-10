Изказване на Хюсни Адем по време на вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков

Уважаема г-жо Председател,

уважаеми колеги,

Днес обсъждаме шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“. Досега петте вота на недоверие бяха за външна политика, корупция, фискална политика, екология, вътрешна сигурност и правосъдие. Но днескашният вот е различен, защото не е единствено и само за определен секторен провал-говорим за провал на дъръжавата в икономическата политика.

Вотът на недоверие на тема провал в икономическата политика е с характер на управленска присъда, вече въпроса не е дали, а кога?

Да оцелееш пет пъти с гласовете на мнозинството не е равнозначно на това да получиш одобрение от уличния гняв.

Никой кабинет, изправен шест пъти пред вот на недоверие, няма моралното право и политическата легитимност да продължава да е на власт.

Никой кабинет, заради който хората обедняват, държавата задлъжнява, инвеститорите напускат страната, няма необходимото доверие да продължи да управлява.

Колеги, време е да сложим край на тази агония. Да спрем управлението, което оцелява само със сметки, но не и с доверие.

Това така наречено мнозинство от ГЕРБ, БСП, ИТ и голямата патерица наречена Делян Славчев Пеевски е изначално създадено безпринципно и без политическа логика.

Икономическата му политика доведе страната до най-тежката комбинация отдефицит, инфлационен натиск и инвестиционен застой за последните години.

Първо – БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ – надхвърлящ 3% от БВП.

Второ – ДЪРЖАВНИЯТ ДЪЛГ. При поет ангажимент за стабилизиране, правителството допусна ускорено нарастване на дълга.

Трето – ИНФЛАЦИЯТА.

Това управление не успя да овладее ценовия натиск, българските домакинства продължават да обедняват заради грешни решения.

Четвърто – ИНВЕСТИЦИИТЕ.

Тук провалът е категоричен. Преките чуждестранни инвестиции остават по-ниски от нивата преди две години, а значителна част от капиталовите проекти са блокирани поради административен хаос, но организиран натиск от подкрепящия който уш не иска нищо, липса на яснота, но задкулисно договаряне от мислещият за хората и непредсказуеми регулации, но изискване за лоялност към господин Магнитски.

България днес е страна, в която несигурността се превърна в основна икономическа категория.

Пето – ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.

Проекти се бавят, ако не си с момчето, процедури се връщат, ако не си с голямото Д, срокове се изпускат, ако не с Делян Славчев Пеевски, пресен пример е Община Минерални Бани.

Това не е техническа грешка – това е системен управленски стил и демонстрация на диктатура.

Уважаеми колеги,

Икономиката не може да бъде заложник на управленска импровизация.

За това, вотът на недоверие е Конституционно допустим инструмент и адекватен икономически отговор на управленската немощ.

Той е единственият отговор, когато правителството не може да осигури стабилност, растеж и бъдеще.

Ние от ПГ на АПС, призоваваме всички народни представители да подкрепят вота на недоверие.

Благодаря Ви за вниманието.

Facebook

Twitter



Shares