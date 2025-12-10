Посланик Уянък посрещна ректора на Университет – Къркларели

Имахме удоволствието да посрещнем ректора на Университет – Къркларели, проф. д-р Ренгин Ак, и водената от нея делегация в резиденцията на Посолството по време на посещението им в България по повод участие в тематичния конгрес „Адаптивни подходи: Сини иновации“, организиран в сътрудничество с Университет – Къркларели, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет – София и фондация „Доходи от земни ресурси“, който ще се проведе в Пловдив на 11-12 декември 2025 г.

