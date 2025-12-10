четвъртък, декември 11, 2025
Радев: Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета

Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас…в цяла България и в Европа.

Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.

Уважаеми народни представители,

Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.
Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!
Вие сте на ход!
Моят избор е ясен.

