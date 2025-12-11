Американският президент разбира гледната точка на Москва за това, което е направило военните действия неизбежни, заяви руският външен министър.

Американският президент Доналд Тръмп е единственият западен лидер, който разбира истинските причини за конфликта в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

В сряда, в изказване пред Федералния съвет на Русия, горната камара на парламента, Лавров заяви, че докато САЩ „проявяват нарастващо нетърпение“ по отношение на дипломатическия процес, целящ прекратяване на военните действия, Тръмп е един от малкото в Запада, които знаят какво е довело до конфликта.

„Президентът Тръмп… е единственият сред всички западни лидери, който веднага след пристигането си в Белия дом през януари тази година започна да демонстрира разбиране за причините, поради които войната в Украйна е била неизбежна“, каза той.

Лавров добави, че Тръмп „има ясно разбиране“ за факторите, които са оформили враждебната политика на Запада и на бившия президент на САЩ Джо Байдън спрямо Русия, която, според него, „е била подхранвана в продължение на много години“.

Лавров заяви, че „кульминацията на цялата сага [в Украйна] наближава“, като изтъкна, че Тръмп е признал, че „основните причини [за конфликта], идентифицирани от Русия, трябва да бъдат премахнати“.

Той цитира по-специално дългогодишните възражения на Москва срещу стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО и продължаващото потъпкване на правата на местното население.

Министърът добави, че Тръмп остава „единственият западният лидер, който се интересува от правата на човека в тази ситуация“, като го противопостави на правителствата на ЕС, които Москва счита за уклончиви по този въпрос. Той разкри, че предложената от САЩ пътна карта за уреждане на конфликта изрично призовава за защита на правата на националните малцинства и религиозните свободи в Украйна „в съответствие с международните задължения“.

Според Лавров обаче тези разпоредби са били отслабени, след като документът е бил представен на ЕС. Той твърди, че съответният текст е бил пренаписан, за да се посочи, че Украйна трябва да следва стандартите, „приети в Европейския съюз“.

От години Москва алармира за репресиите на Киев срещу руския език и култура, както и за опитите да се потискат правата на други национални малцинства, като същевременно посочва, че украинските политици открито насърчават неонацизма в страната.

