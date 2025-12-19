Иван Таков към Терзиев: Защо разцепеният блок в „Хаджи Димитър“ е 5-та резерва в списъка за средства за ремонт?

В отговор на мое питане министърът на регионалното развитие Иван Иванов твърди, че се е освободил финансов ресурс и Столична община може да подаде проектно предложение за сградата в „Подуяне“, съобщи Николай Велчев

Разцепилата се и опасна за живеене кооперация в столичния квартал „Хаджи Димитър“ е била класирана на 5-то място в резервния списък с проектни идеи на територията на Столична община по Процедура за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж по ППР. По тази причина не е получила възможност да кандидатства за средства за ремонт. Това заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС. Във връзка с казуса, заедно с Николай Велчев, общински съветник от групата на социалистите в СОС и председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, отправиха питане до кмета Васил Терзиев за изясняване на обстоятелствата, довели до невъзможността сградата да кандидатства за финансиране за ремонт.

Първият въпрос на Иван Таков и Николай Велчев е на базата на какви критерии са класирани от Столична община предложенията за кандидатстване за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, администрирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Двамата настояват да бъдат представени документи, които удостоверяват оценяването на проектите и определянето на тяхното класиране в основния списък и резервния списък, изготвен от Столична община и представен в МРРБ.

„Кметът трябва да каже дали са съгласувани с него списъците и тяхната приоритетност за Столична община, каза Иван Таков. – Ако напукана заради строителството на метрото жилищна сграда, която е толкова опасна, че се налага спешна евакуация на живеещите в нея, не е приоритет – не знам какво друго би било. Кметът трябва да внесе яснота и по още един въпрос. Как и по какъв начин Столична община би ограничила потенциалния риск от съдебни производства и заплащане на обезщетения на обитателите на разцепилия се блок предвид невъзможността й да намери трайно и устойчиво решения на проблема?“.

Иван Таков и Николай Велчев настояват също така кметът да посочи по какъв начин и какви мерки ще предприеме Столична община за укрепването на конструкцията на негодния за живеене в момента блок в квартал „Хаджи Димитър“ и с какъв ресурс.

Председателят на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество добави, че в отговор на негово официално питане, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов е разяснил подробно казуса и е предложил решение.

„Министър Иванов ме информира, че процедурата за кандидатстване е била до 15 октомври. В този срок са били подадени две от поканените три резервни проектни предложения. И има свободен финансов ресурс, за който Столична община може да бъде поканена да подаде проектно предложение за сградата в квартал „Хаджи Димитър, обясни Николай Велчев. – В тази връзка, кметът и неговата администрация имат поле за действие. Ние ще проследим развитието на този казус и сме готови да помогнем във всеки момент на администрацията в Столична община, за да може ремонтът на сградата да бъде извършен и хората час по-скоро да се върнат по домовете си“.

Facebook

Twitter



Shares