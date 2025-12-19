Събития от Празничната програма на Плевен

18,30 ч. – Коледен концерт на Клуб по спортни танци „Зорая“ при НЧ „Христо Ботев”, място – зала „Катя Попова“

19,00 ч. – Коледен концерт с музиката на Виена – с участието на Общински хор „Гена Димитрова“ и Плевенска филхармония. В програмата са включени произведения от Йохан Щраус, диригенти ще са маестро Найден Тодоров и маестро Георги Милтиядов. Място – ДКТ „Иван Радоев“

Събития в Коледното градче

на пл. „Възраждане“

Къщичка за благотворителност – „Книгите на България“. Кауза: Събраните средства ще се използват за безвъзмездно разпространяване на българска литература;

17,00 часа – Празнична танцова програма в Коледното градче – с участието на танцова формация „Луди – млади”, танцов състав „Синтез”, ДЮФА „Нашенчета” и Хор за македонски песни при НЧ „Парашкев Цветков 2003“. Място – пл. „Възраждане“

17,30 ч. – 19,00 ч. – Срещи с Дядо Коледа и раздаване на подаръци, място – Къщата на Дядо Коледа на пл. „Възраждане“.

