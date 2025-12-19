Ученици от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа

Ученици от Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ раздадоха днес подаръци, усмивки и искрено коледно настроение на децата от Центъра за специална образователна подкрепа, намиращ се на ул. „Вардар“.

От своя страна децата от Центъра поздравиха своите гости със стихотворения, посветени на идващите коледни и новогодишни празници, след което отвориха подаръците и редиха пъзели и конструктори заедно с учениците от 9, 10 и 11 клас на гимназията по химични технологии.

На събитието днес присъстваха директорът на ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ Маргарита Видева, зам.-директорът Добрин Петков, директорът на ЦСОП Валя Мантарева, учители от училището и специалистите от Центъра.

Директорът на ЦСОП Валя Мантарева и екипът на Центъра за социална образователна подкрепа изразиха своята благодарност към ръководството на гимназията, учениците, класните им ръководители, както и към всички учители и родители на училището, които подкрепиха инициативата и помогнаха Коледата да бъде по-светла за децата в нужда.

Подаръците бяха закупени със средства, събрани по време на Коледния благотворителен базар, организиран от училището, който се проведе на 11 и 12 декември във фоайето на гимназията и събра десетки съмишленици около каузата за подкрепа на деца със специални образователни потребности, които се потопиха в коледния дух сред аромат на домашни вкусотии и разнообразие от ръчно изработени изненади, като всяка закупена вещ се превърна в малък жест с голямо значение.

В коледния благотворителен базар бяха включени и красиви коледни картички, предварително изработени от учениците от 11. „б“ клас с класен ръководител Пенка Славова и лъчезарните деца от Центъра.

Инициативата е част от усилията на училището да възпитава у младите хора съпричастност, социална отговорност и активна гражданска позиция, а чрез личното участие на учениците – от съвместната творческа работа до днешното раздаване на подаръците – каузата се превърна в истински празник на добротата.

