Допълнителна подкрепа за държавите членки за дронове и за укрепване на граничната сигурност

Европейската комисия засилва подкрепата си за способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати с допълнителни 130 милиона евро по линия на Инструмента за управление на границите и визите, както беше обявено на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 1 октомври 2026 г. Инициативата е в контекста на усилията на ЕС за засилване на наблюдението на границите и подобряване на реакцията при възникващи заплахи за сигурността.

Новото финансиране е в допълнение към първоначално отпуснатите 250 милиона евро, както беше обявено през декември 2025 г., и още 169 милиона евро, предоставени по-рано тази година за финансиране на безпилотни летателни апарати за наблюдение и свързаното с тях оборудване, които да се използват от Фронтекс, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки.

Общото налично финансиране за технологии за наблюдение и противодействие на безпилотни летателни апарати по линия на фондовете в областта на вътрешните работи възлиза на повече от половин милиард евро.

Финансирането ще помогне на държавите членки да повишат ситуационната осведоменост, да защитят по-добре външните граници и да се справят с рисковете, свързани с неразрешена или враждебна дейност с безпилотни летателни апарати. Тя отразява по-широката цел на Комисията да предостави на националните органи модерни инструменти за укрепване на външните граници на ЕС и повишаване на вътрешната сигурност.

С обявената инициатива се допълва финансирането, което вече е на разположение на държавите членки по линия на Европейския фонд за отбрана за разработване на усъвършенствани технологии за безпилотни летателни апарати и за противодействие на безпилотни летателни апарати. Чрез програмата „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) държавите членки също така поеха ангажимент за съвместно възлагане на обществени поръчки в тази област.