Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров в Деня на Стара Загора: „В младите е силата!“

Стара Загора празнува с почит към историята, признание към достойните и поглед към бъдещето

Стара Загора отбелязва своя празник с памет към героите, признание към личности с принос към града и поглед към младите хора, които ще определят неговото бъдеще. В годината, в която се навършват 155 години от утвърждаването на името Стара Загора, празничната програма събра представители на държавната и местната власт, духовенството, общественици, млади хора, спортисти и граждани.

Денят започна с празничен молебен в катедралния храм „Св. Николай“, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан.

„Всяка година 5 октомври, празникът на Стара Загора, ни събира около своята памет, за да ни припомни, че силата на един град не се измерва единствено с неговите постижения, а преди всичко с духа на неговите жители. Това е ден, в който свеждаме глави пред нашите предци, превърнали трагедията в изпитание на вярата, а пепелищата – в основа на нов живот“, отбеляза в празничното си слово Старозагорският митрополит.

Той постави акцент и върху бъдещето на града и кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г.:

„Днес пред Стара Загора се открива и нов хоризонт – кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 година. Тази инициатива е възможност да споделим с европейската общност богатството на нашето историческо и духовно наследство, силата на културните ни традиции и творческия устрем на съвременните старозагорци“.

След молебена литийно шествие, водено от Старозагорския митрополит д-р Киприан, се отправи към паметника на „Защитниците на Стара Загора – 19 юлий 1877 г.“, където бяха положени венци и цветя в знак на почит към загиналите за града.

Цветя бяха положени и при символичния камък за възстановяването на Стара Загора в парк „5-ти октомври“ от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова.

Празничното тържество продължи с официална церемония, която припомни историческия път на града. Тя започна с изпълнение на Химна на Стара Загора от проф. Петър Жеков в изпълнение на мъжкия хор на Държавна опера – Стара Загора. Празничното начало бе допълнено от стихотворението „Есен“ на Атанас Стоянов, изпълнено от Далия Пармакова от ДГ № 66 „Детски рай“.

Водещите от Драматичен театър „Гео Милев“ Светла Тодорова и Борислав Веженов припомниха хилядолетната история на Стара Загора – град, преминал през различни исторически епохи и носил имената Берое, Августа Траяна, Иринополис, Боруй, Верея, Ески Заара и Железник.

През 2026 г. се навършват и 147 години от полагането на първия камък за възстановяването на Стара Загора от княз Александър Богориди през 1879 г. След разрушенията градът е възстановен като модерен европейски център и постепенно се превръща в едно от водещите духовни, културни и образователни средища в страната.

Юбилейната година е белязана и от редица значими духовни и исторически годишнини – 155 години от учредяването на Старозагорската епархия, 130 години от избора на първия старозагорски митрополит Методий и 100 години от рождението на Старозагорския митрополит Панкратий.

Сред акцентите в празничната церемония бе връчването на най-високото обществено признание на Община Стара Загора. Общинският съвет на Стара Загора удостои с почетното звание „Почетен гражданин на Стара Загора“ за 2026 г. Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан.

Стара Загора удостои митрополит д-р Киприан с най-високото си обществено признание

Силно послание към бъдещето отправи и 30-годишната традиция за избор на Кмет на Млада Загора. Символичният ключ на града бе предаден от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров на новоизбрания кмет на Млада Загора Василена Николаева, ученичка в Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“.

За заместник-кмет бе избран Огнян Чемеляров от Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

„Виждам пред мен бъдещето. Искам да ви предам само това послание – четете, развивайте се, забавлявайте се, станете достойни граждани, защото тази община има нужда от вас. В младите е силата!“, приветства ги кметът Живко Тодоров.

По време на церемонията бяха издигнати националното знаме на Република България, знамето на Стара Загора и знамето на Европейския съюз. Химнът на Република България прозвуча в изпълнение на Военния духов оркестър и мъжкия хор на Държавна опера – Стара Загора.

Празникът бе повод да бъде отдадено признание и на един от най-успешните колективни спортове в Стара Загора – волейбола.

Община Стара Загора отличи състезатели и треньори от Волейболен клуб „Берое 2016“ за приноса им към развитието на спорта и достойното представяне на Стара Загора и България. Сред отличените бяха състезатели, които през 2026 г. са част от националните отбори на България.

Руси Желев бе отличен за участието си с националния отбор на България на Младежката олимпиада в Баку, където тимът зае шесто място, както и на Световното първенство до 19 години в Тунис, завършило със седмо място. Той е и сребърен медалист от Световното първенство за мъже през 2025 г. Към момента Желев е състезател в първенството на Италия, Серия А2, и национал на България.

Жасмин Величков бе отличен за участието си в националните отбори на България до 17 и до 19 години, за спечелената Балканска титла и второто място на Европейското първенство през 2019 г. Към момента той е състезател в италианската Серия А1 с отбора на Монца и е част от националния отбор на България.

На сцената бяха поканени и състезателите на „Берое 2016“, които са били част от националния отбор на България до 20 години: Рангел Витеков, Павел Дженев, Никола Градинаров, Александър Диков, Яни Златанов, Здравко Боев, Теодор Лазаров и Константин Нанев.

Признание получи и треньорският щаб на клуба: Мирослав Живков, Марияна Димова, Иван Тасев, Неделчо Бонев, Калоян Желязков, Калоян Господинов, Чавдар Недев и Салит Халидов.

Всички отличени получиха плакети от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

Кулминация на официалната част бе пускането на 155 балона – символ на 155-годишнината от утвърждаването на името Стара Загора.

Поздравителни адреси по повод празника са получени от областния управител на Стара Загора, министъра на енергетиката на Република България, Националното сдружение на общините в Република България, институцията на обществения посредник на Община Стара Загора, ОД на МВР – Стара Загора, Висшия адвокатски съвет, ректора на Тракийския университет и Областната дирекция „Земеделие“ – Стара Загора към Министерството на земеделието и храните.

Сред официалните гости бяха областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, председателят на Общински съвет – Стара Загора Ивета Лазарова, омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, заместник-председателите на Общинския съвет, заместник-кметовете Надежда Чакърова, арх. Мартин Паскалев, Милена Желева, Радостин Танев, Павлина Делчева и Светослав Колев, секретарят на Общината Николай Диков, главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев, представители на Тракийския университет – Стара Загора, общински съветници, представители на местната и регионалната власт, делегации от Република Сърбия от градовете Крушевац и Димитровград, митрополити от Светия синод, епископи на Българската православна църква, свещенослужители, гостуващи църковни делегации и други гости.

Празничният ден продължава в 17.00 ч., когато на сцената пред Община Стара Загора ще бъде представен „Мост между времената“ – музикален микс с DJ D. DENCHEV, концерт на Тримата български тенори и „На моя град, с любов“ – празничен поздрав от младите изпълнители на Стара Загора.

Кулминацията на празничната програма ще бъде концертът на Владимир Ампов – Графа с участието на Дани Илиева.