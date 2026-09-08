Депутати от „Прогресивна България“ участваха в Глобалната конференция на младите парламентаристи в Самарканд

Форумът събра млади политици от цял свят за дискусии за човешките права, изкуствения интелект, социалните мрежи и предизвикателствата пред новите поколения

Представители на парламентарната група на „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ взеха участие в 12-ата Глобална конференция на младите парламентаристи, която се проведе в Самарканд, Узбекистан.

В българската делегация участваха Димитър Петров – заместник-ръководител на делегацията, Николета Тодорова и Николай Косев.

Международният форум е организиран от Интерпарламентарния съюз и е домакинстван от Сената на Олий Мажлис на Република Узбекистан. Конференцията събра млади парламентаристи от различни държави, които обсъдиха защитата на човешките права и предизвикателствата пред младите хора на фона на бързите технологични, икономически и обществени промени.

Избори, социални мрежи и политическо участие

Тримата представители на „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ подготвиха изказвания по различни ключови теми от програмата на конференцията.

Димитър Петров постави акцент върху промените в Изборния кодекс и нарастващото значение на социалните мрежи за политическия и изборния процес.

Темата е особено актуална на фона на все по-голямото влияние на дигиталните платформи върху начина, по който гражданите получават информация, формират мнението си и участват в обществения живот.

Насилието срещу жените в политиката

Николета Тодорова насочи вниманието към насилието срещу жените в политиката и препятствията, пред които те могат да бъдат изправени при участието си в обществения и политическия живот.

Темата засяга както защитата на основните права, така и необходимостта от гарантиране на равнопоставено и безопасно участие в политическите процеси.

Изкуственият интелект и икономическите права на младите хора

Николай Косев представи позиция, свързана с икономическите права на младите хора и новите предизвикателства, които създава бързото навлизане на изкуствения интелект.

Развитието на AI технологиите поставя въпроси за бъдещето на пазара на труда, необходимите умения и възможностите за професионално развитие на младите поколения.

От „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ подчертават значението на международния обмен на идеи и практически решения в период на бързи глобални промени.

Според формацията младите парламентаристи трябва не само да участват в разговорите за бъдещето, но и активно да допринасят за неговото оформяне, като международният опит бъде превръщан в конкретни политики и решения на национално ниво.