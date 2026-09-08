До края на 2026 г. се очаква първият вариант на новата национална жилищна стратегия

Документът ще очертае жилищната политика на България до 2040–2050 г., като сред основните теми са незаконните жилища, бездомността и обновяването на сградния фонд

До края на 2026 г. се предвижда да бъде готов първият вариант на новата национална жилищна стратегия на България. След изготвянето му документът ще бъде подложен на широко обществено обсъждане с общини, институции, неправителствени организации и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Проектът ще бъде представен и пред Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска по време на среща с Гудрун Мослер-Тьорнстрьом – заместник постоянен докладчик по правата на човека на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

Жилищна политика с хоризонт до 2050 година

Новата стратегия трябва да постави дългосрочната рамка за провеждането на жилищната политика в страната с хоризонт до 2040–2050 г.

В документа ще бъде направен анализ на основните проблеми в жилищния сектор, а една от целите е да бъде доразвит Националният план за саниране на сградите, който вече е представен пред Европейската комисия.

По думите на зам.-министър Пеловска разработването на стратегията е заложено както в управленската програма на правителството, така и в бюджета. Подготовката на документа ще бъде публично достъпен процес, в който ще могат да участват всички заинтересовани страни.

Търсят решения за незаконните жилища и риска от бездомност

Съществена част от разговорите беше посветена на проблема с незаконните жилища в България и риска хората, които живеят в подобни постройки, да останат без дом след тяхното премахване.

В срещата участваха представители на Конгреса на местните и регионални власти, Банката за развитие на Съвета на Европа, Министерството на правосъдието, НСОРБ, български общини и неправителствени организации.

Обсъдена е и възможността за създаване на пилотен проект за предотвратяване на бездомността при премахване на незаконно обитавани сгради.

Идеята е инициативата да бъде приложена първоначално в една или няколко общини и да стъпи върху вече съществуващи добри практики в страната, като ги доразвие.

Резултатите от подобен пилотен модел биха могли да бъдат използвани при разработването на по-дългосрочни решения за хората, засегнати от премахването на незаконни жилищни постройки.