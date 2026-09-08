Работите, но не сте сигурни дали трудовият ви договор е регистриран? Ето как можете да направите проверка онлайн и каква информация да следите

Започването на нова работа обикновено е свързано с подписването на трудов договор, но получаването на документ на хартия не е единственото нещо, което има значение. Важно е информацията за трудовото правоотношение да бъде надлежно вписана и да можете да проверите какви данни са подадени за вас.

Добрата новина е, че голяма част от тази информация може да бъде проверена онлайн чрез електронните услуги на Националната агенция за приходите (НАП).

Ето как да проверим трудов договор онлайн и на какво да обърнем внимание.

Къде можем да проверим трудовия си договор онлайн?

Проверката се извършва чрез електронните услуги на НАП. За достъп до персоналната информация е необходимо да се идентифицирате по начин, поддържан от системата – например с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП).

След влизане в електронния портал можете да направите справка за данните, свързани с трудовите ви правоотношения.

От 1 юни 2025 г. в България функционира Регистър на заетостта, който замени досегашния модел с трудовите книжки като основен източник на информация за трудовия стаж. Данните за трудовите правоотношения се съдържат в единен електронен трудов запис.

Как да проверим трудов договор онлайн стъпка по стъпка?

Първо отворете официалния портал за електронни услуги на НАП и влезте в профила си с ПИК или КЕП.

След това потърсете услугите, свързани с Регистъра на заетостта и единния електронен трудов запис.

В справката можете да видите информацията, която е вписана за трудовото ви правоотношение.

Добре е да проверите дали работодателят, началната дата на трудовото правоотношение и останалите основни данни съответстват на договора, който сте подписали.

Какво представлява единният електронен трудов запис?

Единният електронен трудов запис съдържа официални данни за трудовата дейност на работника или служителя.

Той позволява информацията за трудовите правоотношения да бъде съхранявана електронно и улеснява както работещите, така и работодателите и компетентните институции.

За служителя това означава, че може по-лесно да провери дали необходимите данни за неговата работа са отразени в регистъра.

Какво да направим, ако договорът или данните не се виждат?

Ако сте подписали трудов договор, но не откривате очакваната информация в електронната справка, първо проверете дали търсите в правилната услуга и дали данните вече е трябвало да бъдат подадени.

Следващата стъпка е да поискате разяснение от работодателя или счетоводството.

Ако има съмнение, че трудовото правоотношение не е декларирано или работодателят не изпълнява законовите си задължения, можете да потърсите съдействие от Главна инспекция по труда или НАП според конкретния проблем.

Не е добра идея да оставяте подобно несъответствие без проверка, тъй като правилното отразяване на трудовото правоотношение е важно за защитата на трудовите и осигурителните ви права.

Проверката на трудов договор и проверката на осигуровките не са едно и също

Това е важно разграничение.

Фактът, че трудовото ви правоотношение фигурира в съответния регистър, не означава автоматично, че сте проверили и всички данни за внесените или декларираните осигуровки.

Ако искате да разберете дали работодателят ви осигурява и върху какъв доход, трябва да направите отделна справка за осигурителните данни чрез електронните услуги на НАП.

Така можете да сравните информацията с условията, при които реално работите.

Защо е добре периодично да правим проверка?

Онлайн проверката отнема сравнително малко време, но може да ви помогне навреме да откриете несъответствие.

Тя е особено полезна след започване на нова работа, при промяна на работодател, при изменение на условията по трудовото правоотношение или при съмнение, че информацията не е подадена правилно.

Съхранявайте и собственото си копие от подписания трудов договор и допълнителните споразумения към него. Електронната справка е важна, но документите, които сте подписали с работодателя, също трябва да бъдат пазени.

Можем ли да проверим трудов договор само по ЕГН?

Не можете свободно да въведете ЕГН в публична интернет страница и да получите информация за трудовите договори на дадено лице.

Това са лични данни и достъпът до персоналната справка изисква идентификация. Именно затова електронните услуги използват средства като ПИК или КЕП.

Ако попаднете на сайт, който обещава да покаже чужди трудови договори единствено срещу въвеждане на ЕГН, бъдете особено внимателни и не предоставяйте личните си данни на непознати страници.

Проверявайте не само договора, но и осигуряването си

Възможността за онлайн справка дава на работещите много по-лесен начин да следят информацията за собствената си трудова дейност.

Ако наскоро сте започнали нова работа, добра практика е да проверите дали данните за трудовото ви правоотношение са отразени правилно. Периодично проверявайте и осигурителната информация.

Така една кратка онлайн справка може да ви помогне да откриете проблем навреме и да защитите трудовите и осигурителните си права.