Ангел Янчев пое шест ангажимента пред жители на Масларево за да помогне за решаване на водната криза в селото

Жители на село Масларево потърсиха съдействие от народния представител от „Възраждане“ Ангел Янчев за решаване на проблемите с безводието.

В понеделник той се срещна с хората по покана на председателя на местния инициативен комитет Милен Кръстев. На срещата присъстваха над 40 жители, в това число и английски заселници от селото.

От това лято Масларево е на режим на водоподаване – четири пъти в седмицата пускат водата за по три часа, като в най- високите части на селото чешмите не потичат със седмици. От 10 октомври до края на годината е обявено бедствено положение. Хората разказаха, че от години не са имали проблем с водата, а микроязовирът, който захранва дренажния канал, който пълни местните водоизточници, това лято не е пресъхвал. Местните оцеляват с хидрофори, а тези, които имат – чрез кладенци в дворовете си. Бившият кмет Милен Владков предложи да се направи експертна оценка на вътрешната мрежа и да се засече как се пълнят и с какво количество вода двата резервоара. Водопроводчикът, който също участва в срещата, посочи, че режимът е въведен заради намаления дебит на вода, който не позволява да заработят помпите. По думите му, резервоарите трудно се пълнят, а последните валежи са помогнали от 36 часа безводие режимът да се облекчи на 24 часа.

По време на срещата стана ясно, че през лятото на миналата година концесионерът на язовира го източил, за да излови по-лесно рибата и оттогава нарушил напълно водоподаването на цялото село. „Оттогава язовирът не може да се напълни и да захрани дренажния канал!“, обясни Васил Василев. Хората недоволстваха, че въпреки, че на среща през пролетта с общинския кмет Георги Чакъров, той им обещал, че няма да се отдава язовира на концесия, преди два месеца водоемът отново бил отдаден на същия наемател за 10 години. Те не скриха недоволството си от кмета на селото Виолета Йорданова и от Георги Чакъров, които, по думите им, не обръщат внимание на селото.

Гневни, хората поискаха комисия да провери наличността на водата в двата резервоара и да засече количествата вода, която се подава месено от водното дружество и която се калкулира, както и публичност на концесионния договор.

Янчев пое ангажимент да разговаря с Георги Чакъров, да поиска информация от управителя на ВиК „Йовковци“ за водоподаването в селото и достъп до резервоарите. Народният представител обеща да проучи защо не е било спазено условието в концесионния договор за поддържане на достатъчно ниво на микроязовира и допусната престъпна безотговорност това да доведе до ограничаване достъпа на хората до питейна вода, както и какви са резултатите от предприети мерки за дълбочинен сондаж, обещан от кмета.

Facebook

Twitter



Shares