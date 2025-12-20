Анна Палагина участва в заседанието на Съвета на ТПП на РФ

Важно за „съгласуването на курса“ на развитие на образователното подразделение на системата на ТПП беше изказването на специалния гост – ръководителя на Федералната служба по акредитация Дмитрий Волвач на 18.12.2025 г. в Москва по време на заседанието на Съвета на ТПП на РФ.

Ръководителят на Росакредитация, говорейки за класификацията на хотелите и местата за настаняване, подчерта, че работата по тяхното узаконяване изисква внимателен подход, за да се гарантира качеството на услугите и защитата на потребителите, без да се нанася вреда на сектора. В този контекст взаимодействието с ТПП е важен елемент от диалога с професионалната общност.

Анна Палагина отбелязва, че за МИМОП това е важно по отношение на подготовката на програми за повишаване на квалификацията за професионална дейност и провеждането на експертиза в областта „Класификация на обектите на туристическата индустрия” по направление „Класификация на хотели и други места за настаняване”.

Припомняме, че през лятото на тази година МИМОП проведе курс „Класификация на обектите на туристическата индустрия. Класификация на хотели и други средства за настаняване“ за 101 експерти от 35 региона.

Facebook

Twitter



Shares