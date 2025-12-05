Есента в МИМОП премина под знака на практиката, системността и отговора на реалните нужди на пазара

Ето какво е наистина важно:

🎤 Антикрехкостта се превърна в основна компетенция (https://t.me/MIMOP_tpp/5297)

Курсът „Антикрехкост” събра рекорден брой участници: мениджъри и HR специалисти търсят не просто методи за борба със стреса, а система за устойчивост в условия на постоянна несигурност. Особено търсени са техниките за управление на емоциите, изграждане на „екипен интелект” и работа с тревожността.

🎤 Медиацията излезе извън рамките на юриспруденцията (https://t.me/MIMOP_tpp/5282)

Обучението по управление на конфликти вече се посещава не само от юристи, но и от собственици на бизнес, топ мениджъри, служители на ТПП. Причината е проста: конфликтите не са изключение, а норма, и умението да се разрешават без ескалация е ключът към запазването на екипа и партньорствата.

🎤 Ораторското изкуство – ново конкурентно предимство (https://t.me/MIMOP_tpp/5456)

Програмата „Настрой речта – построй живота“ приключи с максимална заетост. Участниците се учеха не да „говорят красиво“, а да влизат в контакт, да влияят на решенията и да предават ценности – без натиск, чрез разказване на истории и „фактора край“.

🎤 Хотелският бизнес изисква професионален стандарт (https://t.me/MIMOP_tpp/5487)

На фона на рекордното натоварване на хотелите (77,6%) и ръста на доходността до 1 млн. ₽ на стая годишно, собствениците все по-често задават въпроса: „Как да достигнем нивото на Marriott или Hilton?“ Отговорът е в системното управление. Програмата „Управител на хотелски комплекс“ помага за въвеждането на стандарти, динамично ценообразуване и обслужване над класификацията.

🎤 10 проекта, които променят подхода

Сред ключовите инициативи през есента са:

→ Обучение на 100+ екскурзоводи (https://t.me/MIMOP_tpp/5508) в рамките на националния проект „Кадри“; (https://t.me/MIMOP_tpp/5498)

→ Стартиране на Школа за передовой опыт ТПП (https://t.me/MIMOP_tpp/5250) за обмен на практики между регионите;

→ Разработване на програма за индустриален туризъм съвместно с АСИ; (https://t.me/MIMOP_tpp/5254)

→ Създаване на център за онлайн диагностика на компетенции;

→ Интегриране на цифрови аватари (https://t.me/MIMOP_tpp/5212) в образователните комуникации.

Над 450 възпитаници завършиха обучението си – и това не е просто цифра. Това са стотици бизнеси, които станаха по-устойчиви, екипи – по-сплотени, мениджъри – по-уверени.

Есента приключи. А работата продължава. Приятен уикенд!

