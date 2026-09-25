Защо щипка сол прави шоколада и сладките десерти по-вкусни?
Солта не е само за солени ястия – в малко количество тя може да направи сладкия вкус по-ясен и по-балансиран.
Щипка сол в шоколадов сладкиш може да изглежда странно, но причината е проста – солта влияе върху начина, по който възприемаме останалите вкусове.
В малко количество тя може да намали усещането за прекомерна сладост и да подчертае други аромати.
Затова сол се добавя в бисквити, торти, карамел, кремове и шоколадови десерти.
При карамела ефектът е особено очевиден. Малко сол създава контраст и прави вкуса по-сложен.
Същото важи и за шоколада. Лека соленост може да направи какаовите нотки по-изразени.
Ключът е в думата „щипка“. Целта не е десертът да стане солен.
Ако усетим отчетлив вкус на сол там, където не трябва да има такъв, вероятно сме прекалили.
Понякога добрият десерт не се нуждае от още захар, а точно от малко противоположен вкус.
Текст: Жаклин Златанова
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