„Устойчиво оцеляване“ е нов импулс за независимата сцена

Проектът обединява общността в момент на растеж и остри предизвикателства

Независимата културна сцена посреща сезона с важни позитивни знаци – появата на ново пространство, засилено фестивално сътрудничество и все по-осезаем стремеж към професионализация. На този фон АСТ Асоциация за свободен театър стартира програма „Устойчиво оцеляване“ – серия от дискусии и практически уъркшопи, която цели да подкрепи именно този подем в сектора, като сподели знания, солидарност и устойчиви модели на работа. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община по Програма „Култура“ – Направление „Развитие на културните организации и творците в София“.

Въпреки положителната инерция секторът продължава да се сблъсква с дългогодишни и задълбочаващи се проблеми – затваряне на независими пространства, административна несигурност, непредвидими процедури по финансиране и липса на стабилна подкрепяща инфраструктура. Програмата се стреми да постави тези теми на масата, да ги разкаже през опита на общността и да очертае реалистични посоки за действие.

Между 20 и 30 ноември представители на свободната сцена ще участват в серия от дискусии и уъркшопи, структурирани в няколко тематични модула:

20.11 — DERIDA STAGE, ул. „Цар Самуил“ 32

Солидарност и прагматизъм в културата

18:30 — Разговор за фестивалното обединение 3exper1ence и как постигнатите резултати могат да бъдат надградени и мултиплицирани.

Къде работим? Пространствата на независимата сцена

19:30 — Анализ на тенденцията независими пространства да затварят, докато нови се откриват, и каква подкрепа е нужна за устойчивост.

21.11 — DERIDA STAGE

Възстановяване и устойчивост – щети и опасности

18:30 — Обсъждане на затрудненията по Националния план за възстановяване и устойчивост и липсата на яснота за плащания и отчетност.

Възможно ли е устойчиво професионално развитие в културния сектор?

19:30 — Размисъл върху кариерните перспективи на младите творци и реалния таван на възможностите.

23.11 — LETE ART SPACE, ул. „Българска морава“ 72

Основи на проектното писане

10:00 — Въведение в това какво представлява проектът и как се превръща от идея в успешно кандидатстване.

Управление на проекти

14:00 — Практически стъпки за ефективно управление на реализирани и финансирани културни проекти.

Дискусия: Предизвикателства пред проектното писане

15:30 — Разговор за баланса между творческа идея и административни изисквания. Водещ на уъркшопите и модератор: Албена Тагарева

29.11 — BAZA, пространство за хореографски изследвания, ул. „Александър Паскалев“, Битов комбинат, етаж 4

Комуникация и критика

11:00 — Разглеждане на липсващата критическа инфраструктура и добри практики в комуникацията на културни събития. Водещ: Надежда Московска

Управление на независими сценични пространства

15:00 — Какви модели работят по света и как местният контекст може да бъде използван за устойчивост. Водещ: Атанас Маев

30.11 — LETE ART SPACE

Международните контакти и международните партньорства

11:00 — Практически насоки за изграждане на международна кариера и устойчиви партньорства. Водещ: Димитър Узунов

„Устойчиво оцеляване“ обединява положителната енергия в сектора с необходимостта от решаване на реалните му проблеми. Програмата има за цел да превърне общностния опит в конкретни знания, споделени решения и устойчиви модели на работа.

“Устойчиво оцеляване” се реализира от АСТ Фестивал за свободен театър с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ – направление „Развитие на културните организации и творците в София“. АСТ Фестивал се осъществява в партньорство с Френския институт в България, Френското посолство, “Театрскоп”, посолството на Кралство Испания, Институт “Сервантес”, Гьоте-институт България, фондация “Отворени обятия”, фондация “Глас”, The Drama League от Ню Йорк, РЦСИ “Топлоцентрала”, Сцена “Дерида”, Ателие “Пластелин”, I AM Studio, Lete Art Hub, БАЗА – пространство за хореографски изследвания, Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства и много други.

Ние сме част от 3XPER1ENCE – обединение на седем фестивала от независимия културен свят. Отказваме да бъдем конкуренция и избираме да бъдем партньори. ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14 е фестивалът за съвременен и социален цирк в България; 180° – Лаборатория за иновативно изкуство продължава да бъде единственият форум, посветен изцяло на артистичния експеримент и непредвидимостта на творческия процес; YOU ARE NOT ALONE е фестивал, който настоява, че културната практика трябва бъде хореографирана като пространство за съвместно мислене извън състезанието и застава срещу екстрактивистките модели; DA FEST, фестивалът за дигитално и интердисциплинарно изкуство, празнуващ юбилейно издание; МЕЛБА фестивал за дизайн / MELBA Design Festival е форумът, в който си припомняме, че дизайнът е във всичко и това е добре, и Международен фестивал за съвременен танц DERIDA DANCE FEST ще представи в рамките на две седмици някои от най-интересните европейски танцови спектакли за изминалата година.

Пълната програма по дни и часове можете да откриете на https://www.actfest.org/ и в социалните мрежи на https://www.facebook.com/ACTFESTIVALBG

Facebook

Twitter



Shares