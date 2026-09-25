България и TUI с тригодишно партньорство: Целта е 400 000 туристи годишно до 2030 г.

Министерството на туризма и TUI Group подписаха меморандум за въздушна свързаност, реклама и удължаване на туристическия сезон

Министерството на туризма и TUI Group подписаха в резиденция „Евксиноград“ тригодишен меморандум за сътрудничество, насочен към по-силното присъствие на България на европейския туристически пазар.

Партньорството обхваща въздушната и туристическата свързаност, рекламата, удължаването на сезона и разработването на нови туристически продукти.

Основната цел е до края на 2030 г. броят на туристите, които пътуват до България чрез TUI, да бъде удвоен и да достигне 400 000 души годишно.

„Нашата амбиция е туристическият поток към България по каналите на TUI да нарасне значително с привличането на повече германски гости, както и на други ключови европейски пазари“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

България иска по-дълъг туристически сезон

Сред основните направления в партньорството са разширяването на програмите на TUI, съвместният маркетинг и по-силното международно представяне на България като целогодишна туристическа дестинация.

Министър Димитров посочи възстановяването на германския пазар като една от важните задачи за следващия туристически сезон.

Целта е сезонът да започва още в началото на май и при благоприятни условия да продължава до края на септември.

Наред с традиционния морски туризъм България ще бъде представяна пред европейската аудитория и чрез възможностите си за културен, СПА и здравен, природен, винен и гастрономически, спортен и конгресен туризъм.

TUI вижда възможности за разрастване в България

Главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел заяви, че компанията вижда значителни възможности за развитие на бизнеса си в страната.

„Фокусът ни е върху качеството, диференцираните продукти и силните брандове. С тази обща визия ще продължим да изграждаме силен бизнес в полза на региона и на хората тук“, заяви Ебел.

Подписването на меморандума е следваща стъпка в дългогодишното партньорство между България и TUI. То се случва в рамките на годишната среща на над 150 висши мениджъри на групата във Варна.